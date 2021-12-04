Вместо Гоменюка дубль «Вереса» возглавит другой тренер

У дублирующего состава ровенского «Вереса» будет новый главный тренер.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Олег Шандрук, который до нынешнего главного тренера Юрия Вирта возглавлял «Верес», после трехлетнего перерыва снова будет работать в структуре ровенского элитного клуба. Он будет отвечать за подготовку дублирующего состава, который в осенней части сезона выступает неудачно. Ранее на этот пост в числе фаворитов назывался Экс-игрок Днепра, Металлиста Владимир Гоменюк, также ранее работавший в структуре ровенского клуба.

По имеющейся информации, заключительный перед зимним перерывом домашний календарный матч – с «Рухом» юные ровенчане проведут не в Березно, а во Львове.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Динамо» с дублем Вербича выиграло у «Вереса»

Стало известно, почему матч «Верес» - «Динамо» был под угрозой срыва

Видео: как Вербич оформил дубль в ворота «Вереса»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.