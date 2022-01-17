Власти Австраии подтвердили решение по Джоковичу

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс рассказала о ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, которого депортировали из страны и запретили въезд на три года.

«Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате Джоковичу на три года будет запрещен въезд в страну», — приводит слова Эндрюс ресурс Daily Mail.

При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня сказал: «Существует запрет на три года, но при правильных условиях у человека есть возможность вернуться. И это будет учитываться, когда придет время решения».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Черноморец» остаться не предлагал». Авагимян рассказал, как покидал Одессу

«Решил дать Селезневу шанс». Шаран — о своем назначении в «Минай» и новом вызове в карьере

Фартовость Шевченко оказалась бесполезной для «Дженоа»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.