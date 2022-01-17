Власти Австраии подтвердили решение по Джоковичу

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс рассказала о ситуации с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, которого депортировали из страны и запретили въезд на три года.
«Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате Джоковичу на три года будет запрещен въезд в страну», — приводит слова Эндрюс ресурс Daily Mail.
При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня сказал: «Существует запрет на три года, но при правильных условиях у человека есть возможность вернуться. И это будет учитываться, когда придет время решения».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.