Влахович забил второй самый быстрый гол дебютанта в Лиге чемпионов

22 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал на своем поле «Ювентус».



Туринцы быстро открыли счет после гола Влаховича на 33-й секунде. Это, кстати, второй самый быстрый гол дебютанта Лиги чемпионов. Во второй половине встречи Парехо на 66-й минуте сравнял счет.

Поединок в итоге завершился вничью 2:2.

Что касается Влаховича, то он забил не самый быстрый гол среди дебютантов ЛЧ. Первое место по-прежнему удерживает украинец Евгений Коноплянка. Украинский вингер оставил автограф в воротах «Боруссии» Менхенгладбах спустя 19 секунд после выхода на замену в составе «Севильи».

Jugadores que necesitaron menos tiempo para marcar en su debut en Champions League #UCL



[19 seg.] Konoplyanka* (Sevilla) en 2015

[33 seg.] VLAHOVIC (Juve) en 2022

[37 seg.] Andy Möller (Dortmund) en 1995

[41 seg.] Gary McSwegan* (Rangers) en 1992



[*] debutaron como suplentes. pic.twitter.com/ROzhaKkRBy — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 22, 2022

Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.



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