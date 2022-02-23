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Влахович забил второй самый быстрый гол дебютанта в Лиге чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
23.02.2022
10:28

22 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал на своем поле «Ювентус».

Туринцы быстро открыли счет после гола Влаховича на 33-й секунде. Это, кстати, второй самый быстрый гол дебютанта Лиги чемпионов. Во второй половине встречи Парехо на 66-й минуте сравнял счет.

Поединок в итоге завершился вничью 2:2.

Что касается Влаховича, то он забил не самый быстрый гол среди дебютантов ЛЧ. Первое место по-прежнему удерживает украинец Евгений Коноплянка. Украинский вингер оставил автограф в воротах «Боруссии» Менхенгладбах спустя 19 секунд после выхода на замену в составе «Севильи».

Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.

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