Владимир Кличко жестко раскритиковал Ломаченко

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми.

Поединок в рамках легкого веса прошел в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden».

Ломаченко победил Комми по очкам и завоевал второстепенный пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

Все судьи отдали победу украинскому бойцу 117–110, 119–108, 119–108.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко остался удивлен и неприятно поражен тем, что его Ломаченко отпраздновал победу над Комми, набросив на плечи не флаг Украины, а флаг Белгород-Днестровского.

«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.

Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он Украину, когда выходил без украинского флага? Какого хрена?» – написал Кличко в твиттере.

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Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

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