Владимир Кличко жестко раскритиковал Ломаченко

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми.
Поединок в рамках легкого веса прошел в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden».
Ломаченко победил Комми по очкам и завоевал второстепенный пояс интерконтинентального чемпиона WBO.
Все судьи отдали победу украинскому бойцу 117–110, 119–108, 119–108.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко остался удивлен и неприятно поражен тем, что его Ломаченко отпраздновал победу над Комми, набросив на плечи не флаг Украины, а флаг Белгород-Днестровского.
«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – общее единство народа.
Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он Украину, когда выходил без украинского флага? Какого хрена?» – написал Кличко в твиттере.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.