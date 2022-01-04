Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен

Британское издание Manchester Evening News опубликовало список самых богатых боксеров всех времен, который с 540 млн долларов возглавил непобедимый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйвезер.

На второй позиции рейтинга расположился его соотечественник, олимпийский чемпион Джордж Форман (300 млн долларов), на третьей — знаменитый филиппинец Мэнни Пакьяо (220 млн долларов).

Замыкает десятку боксерских богачей украинский олимпийский чемпион Владимир Кличко, состояние которого оценивается в 78 млн долларов.

Десятка самых богатых боксеров в истории

1. Флойд Мэйвезер (США, 540 млн долларов)

2. Джордж Форман (США, 300 млн)

3. Мэнни Пакьяо (Филиппины, 220 млн)

4. Оскар де ла Хойя (США, 200 млн)

5. Сауль Альварес (Мексика, 142 млн)

6. Леннокс Льюис (Великобритания, 139 млн)

7. Тайсон Фьюри (Великобритания, 135 млн)

8. Шугар Рэй Леонард (США, 119 млн)

9. Энтони Джошуа (Великобритания, 81 млн)

10. Владимир Кличко (Украина, 78 млн).

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