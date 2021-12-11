Владелец «Дженоа» разочарован результатами, но будем полагаться на трансферное окно

Владелец «Дженоа» Джош Вондер прокомментировал матч 17-го тура Серии А с «Сампдорией». Поединок завершился поражением подопечных Андрея Шевченко со счетом 1:3.

«Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие этого клуба. Мы будем стремиться к этому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для «Дженоа». Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим», – цитирует Вондера Calciomercato.

«Дженоа» занимает» 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 10 очков.

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