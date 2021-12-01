Влада Седан показала свежее фото с дочкой

01.12.2021
20:17
Новость
Футбол
Жена украинского полузащитника Александра Зинченко опубликовала у себя в инстаграме свежее фото с дочкой Евой. Влада Седан подписала снимок словами «4 месяца»
Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».
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