Витиньо: выйти на поле «Камп Ноу» было моей мечтой

Атакующий полузащитник «Динамо» Витиньо прокомментировал свои впечатления после перехода в киевский клуб минувшим летом, которое стало для него первым опытом в Европе.



"Все очень интенсивно, и это мне нравится. Днем за днем я узнаю что-то новое. Это совершенно другая культура, футбол, ориентированный на физическую силу. Я хочу наслаждаться этим все больше и больше.

Возможность выступать в Лиге чемпионов — это моменты, которые я никогда не забуду. Сыграть против таких великих команд, как Барселона, Бенфика, Бавария. Выйти на поле Камп Ноу было моей большой мечтой.

В настоящее время я переживаю очень важный момент в карьере и хочу наслаждаться им все больше», — приводит слова Витиньо LANCE.

В нынешнем сезоне Витиньо провел 13 поединков во всех турнирах, в которых смог забить три мяча.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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