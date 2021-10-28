Витао: во втором тайме «Шахтер» быстрее работал с мячом и нашел пространство

Защитник «Шахтера» Витао высказался после матча с «Черноморцем» (3:0) в Кубке Украины, победа в котором вывела дончан в четвертьфинал турнира.

«Сегодня был непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль — нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в четвертьфинал Кубка.

Проблемы в первом тайме? «Черноморец» играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.

Установки Де Дзерби в перерыве? Мы и так были хороши. Повторюсь: Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам», — цитирует Витао официальный сайт «Шахтера».

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