Виталий Кличко ошибся и поздравил киевлян с 2222 годом

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко ошибся во время своего предновогоднего выступления, поздравив собравшихся жителей Киева сперва с 2220 годом, а затем с 2222 годом.

Конфуз бывшего боксера попал на камеру одного из участников торжественного мероприятия.



«С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… Две тысячи двести двадцать второй год», — сказал Виталий Кличко.

Ранее Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко за то, что праздновал победу над Ричардом Комми не с флагом Украины, а с гербом родного города Белгорода-Днестровского.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

10 боев из мира бокса в 2021 году, о которых будет тяжело забыть

Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году

От загулов, конфликтов и драк до уголовного дела: все залёты Селезнева в уходящем году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.