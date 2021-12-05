Вишняк – о победе над «Металлистом 1925»: особого секрета нет

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал матч 17-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». Поединок прошел в Харькове и завершился победой ковалевской команды со счетом 1:0.

«Я ожидал тяжелую игру, потому что Металлист 1925 хорошая команда. На мой взгляд, у нее построена структура на атаку, которая одна из лучших в лиге. Команда имеет быстрых игроков, которые могут обыгрывать один в один, создавать большинство на флангах и могут доставить проблем многим командам.

Что изменилось? Это отношение игроков на поле к игре, отношение к любимой работе, они выкладываются по полной. Возможно, правильно подобранные слова сказались. Главное, они показывают, что умеют играть, желают играть, где-то не хватает сил, но особого секрета нет.

Когда выиграем, об изменениях в игре не думаешь. В первом тайме мы показывали содержательную игру, был быстрый переход от обороны к атаке, игроки показали, что умеют играть и хотят играть», — сказал Вишняк в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ Колос занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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