Вишняк: «Колос» за счет характера сумел сломить сопротивление «Вереса»

Тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал матч 16-го тура украинской Премьер-лиги с «Вересом». Поединок прошел в Ковалевке и завершился победой хозяев со счетом 1:0

«Мои впечатления от игры, конечно, положительные, потому что мы одержали победу. Она бела нелегкой, и у нас был нелегкий соперник. Ребята молодцы, где-то за счет характера, они сумели сломить сопротивление «Вереса» и забить такой необходимый мяч, а после этого выстоять.

Перед нашим голом был вброс аута в соперника, и мы акцентировали внимание нашим крайним хавам зауживать в таких ситуациях, и они все это делали. И в такой ситуации Олег Ильин перехватил мяч, находясь в выгодной для себя позиции. Хорошо, что он отважился на удар. Потому что, частенько в таких случаях мы начинаем что-то придумывать – обыгрывать или отдавать лишнюю передачу. Он молодец, разобрался в ситуации, пробил, и за это был награжден забитым мячом, как и вся команда.

Все-таки, когда я был игроком, и мы тогда обыграли «Верес», тот матч был более принципиальным. Потому что мы им уступили в Кубке, а через три дня играли в чемпионате с ними. Хотели реабилитироваться, что нам и удалось. Тогда было более принципиальное противостояние, сейчас я спокойнее реагирую на футбольные вещи», — цитирует Вишняка пресс-служба клуба.

Напомним, что после матча с «Вересом» Ярослав Вишняк официально был назначен главный тренером «Колоса».

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