Вирт: зимняя комплектация «Вереса» завершена

В предпоследнем спарринге на сборе в Турции «Верес» разошелся миром с норвежским «Саннесс Ульфом» (1:1).

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер Юрий Вирт рассказал, в каких компонентах его подопечным еще надо прибавить.

Юрий Вирт

«Радует, что в Турции ровенчане, как говорят, не уходят с поля без своего гола, однако приходится констатировать, что реализация выгодных моментов еще хромает. Поэтому так трудно даются победы. Над устранением этого изъяна сейчас и работаем.

Новички? Я доволен пополнением, на этом мы работу на трансферном рынке закончили. Скорее всего, снова придется несколько игроков отдавать в аренду.

Немного беспокоит, что к старту весенней части чемпионата УПЛ подходим не без кадровых проблем. Травмированы Евгений Пасич, Сергей Шестаков, заболел новобранец Алан Аусси. Радует динамика восстановления Дмитрия Клеца, но и он вернется в строй лишь в марте».

Напомним, что на сборе в Турции «Вересу» осталось провести еще один контрольный поединок — 18 февраля — с «Mактааралом» из Казахстана. На следующий день ровенчане возвращаются домой.

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