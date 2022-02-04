Вирт: «Верес» в матче с «Полесьем» выполнил много беговой, но малоэффективной работы

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча с «Полесьем» (1:2) в рамках первого тура турнира Winter Cup.

«Впечатления от игры позитивные. Даже несмотря на то, что мы уступили. Это был интересный матч.

Что касается содержания игры, то мы хорошо начали. Быстро повели в счете. Но потом было много брака, потерь мяча. Много беговой, но малоэффективной работы. Хотелось бы видеть лучшую работу с мячом и больше осмысленных действий.

Сегодня мы мало создавали, мало били по воротам. Много теряли мяч в завершающей трети поля и не могли довести дело до удара.

Что касается Евгения Пасича, то у него проблема с икроножной мышцей. Надеемся, что это не очень серьезное повреждение», — цитирует Вирта официальный сайт «Вереса».

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