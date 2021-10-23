Вирт: «Верес» становится на ноги в украинской Премьер-лиге

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился своим мнением о победе над «Мариуполем» (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.



«Очень тяжелая игра. Самое главное – это победа. Первый тайм нам не совсем удался. Было много брака, мы плохо работали с мячом. В середине первого тайма мне даже пришлось повышать голос, потому что игроки проваливались. Не было плотной опеки. Недоволен первым таймом. Часто теряли концентрацию, не всё удавалось. «Мариуполь» это использовал и хорошо контратаковал.

Поговорили в перерыве. И я рад, что ребята вышли на второй тайм с серьезным настроем, забили. Это придало нам уверенности. Начали играть от результата. А второй гол – завершил игру. Рад за результат. Для нас сейчас на первом месте результат. Понемногу становимся на ноги в украинской Премьер-лиге.

По игре в обороне – сегодня мы не совсем идеально сыграли. Было много свободных зон для нападающих гостей. Есть, над чем работать. Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Из-за карантина их все меньше на трибунах. Есть серьезные основания говорить, что вскоре вернемся на домашнюю арену и, поверьте, там будет совсем другая атмосфера и совсем другая игра», – цитирует Вирта официальный сайт клуба.

На данный момент Верес занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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