Вирт: «Верес» сможет отобрать очки у «Динамо», если не уступит в борьбе

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в рамках 17-го тура УПЛ. Игра состоится 4 декабря, начало — 14:00.

«Мы понимаем, что, действительно, «Динамо» — чемпион, команда находится на первом месте. У Мирчи Луческу очень большой подбор футболистов, можно сказать, на два-три состава. Поэтому готовимся к очень трудной игре.

У «Динамо» команда единомышленников, выделять кого-то сложно. Но мы будем навязывать свою игру, не должны проиграть в борьбе. Если мы не уступим в этих компонентах, то, при всем уважении к «Динамо», сможем рассчитывать на положительный результат», — сказал Вирт в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стало известно о реакции «Динамо» на информацию о том, что сборная Румынии планирует пригласить Мирчу Луческу на пост главного тренера.

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