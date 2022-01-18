Вирт: в Турции на сборах ждём двух украинцев и англичанина

18.01.2022
18:48
Новость
Футбол
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о новичках команды.
«Флангового полузащитника с украинским паспортом, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии. Все они — молодые игроки. Пока что мы не можем позволить себе покупать известных мастеров».
Полное интервью с Юрием Виртом читайте здесь.
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