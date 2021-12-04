Вирт: в матче с «Динамо» мы допускали ошибки, дали легко забить

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о поражении его команды со счетом 0:3 в матче Премьер-лиги Украины против «Динамо».



«Сразу поняли, когда увидели поле, что футбола будет мало, а борьбы много. Мы допускали ошибки, дали легко забить. «Динамо» действовало агрессивно, и мы сами подарили им два мяча. Второй и третий голы - как на тренировке все разыграли.

На уровне «Динамо» хорошо видны все наши проблемы. Хорошо, что уже заканчивается чемпионат, сможем выйти на трансферный рынок», - цитирует Вирта телеканал «Футбол».

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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