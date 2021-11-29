Вирт: симпатия арбитра однозначно была на стороне «Колоса»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал матч 16-го тура УПЛ с «Колосом». Встреча прошла в Ковалевке и завершилась минимальным поражением ровенской команды со счетом 0:1.

«Тяжелая игра. Без голевых моментов. В первом тайме было больше борьбы. Мы старались использовать фланги. Но мало переводов с фланга на фланг, было много недостатка. И мы до перерыва не создали ни одного реального момента. Хотя и в обороне отыграли надежно.

Может быть, соперник больше хотел победить. Мы же не наиграли на победу или ничью. Очень мало создавали. Относительно самоотдачи – нет вопросов. Хотелось больше создавать и бить по воротам.

«Колос» много атаковал, они играли дома, но, если бы не та ошибка, у нас было бы больше шансов забить в контратаке.

Да и симпатия арбитра однозначно была на стороне соперника. Все свистки были в нашу сторону», — цитирует Вирта официальный сайт клуба.

В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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