Вирт рассказал, почему пригласил в «Верес» армянина и эстонца

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о новичках команды армянине Маргаряне и эстонце Крейде.



«Они игроки сборных своих стран. Маргарян, ранее выступавший за «Арарат» стремится действовать от флажка до флажка на левом фланге обороны, надежен при подстраховке, креативен при подключениях. Думаю, что это удачная замена Немчанинову.

Что касается Крейды, то его взяли из «Флоры» в аренду с правом выкупа. Действует в опорной зоне полузащиты, где у нас надолго выбыл из-за травмы Дмитрий Клец. Хорош в отборе, посмотрим в Турции, каков он в подыгрыше».

Полное интервью с Юрием Виртом читайте здесь.

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