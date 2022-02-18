Вирт рассказал о последнем спарринге «Вереса» в Турции

Турецкий этап подготовки «Верес» закончил победой над «Mактааралом» из Казахстана (1:0).

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер ровенчан Юрий Вирт рассказал об этом спарринге и готовности команды ко второй части сезона.

«На установке перед поединком я просил подопечных порадовать концентрацией и сохранить свои ворота на «замке». Уж слишком много мы пропустили, как говорят, необязательных голов в предыдущих спаррингах. Я не буду утверждать, что по содержанию это была наша лучшая игра в Турции, но важно, что ребята выполнили установку и не позволили сопернику создавать опасность у наших ворот.

Доволен и тем, что залечил травму и уже выходил сегодня на замену Сергей Шестаков, что с 21 февраля будет тренироваться в общей группе Евгений Пасич. Поэтому есть все основания полагать, что к стартовому поединку весенней части сезона – с «Ворсклой» подойдем без кадровых потерь.

Аусси? Алан уже занимается с командой, однако много пропустил и ему еще нужно время, чтобы набрать необходимые кондиции.

Также в начале следующей недели определимся и с теми футболистами, которых отдадим в аренду».

Напомним, что поединок 19 тура чемпионата УПЛ «Верес» проведет в гостях с «Ворсклой» 27 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Вирт: зимняя комплектация «Вереса» завершена

Аусси рассказал, почему продолжит карьеру в «Вересе»

Форвард, который не подошел «Вересу», уехал на просмотр в другую украинскую команду

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.