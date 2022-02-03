Вирт: против Усика у «Вереса» есть домашняя заготовка

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подготовке к стартовому матчу турнира Winter Cup против «Полесья», в составе которого может выйти украинский боксер Александр Усик.

«Я отлично осознаю, что это четко продуманный пиар ход, что послужит рекламой, как «Полесью», так и турниру в целом. Хотя ни в коем случае нельзя недооценивать футбольные навыки Усика.

Я владею информацией, что он часто тренируется с ветеранской сборной Украины под руководством Анатолия Демяненко и если он таки выйдет в матче с «Вересом» на поле, то для его нейтрализации мы сразу выпустим одного известного блогера (улыбается). Это будет наша домашняя заготовка».

Напомним, что турнир должен был стартовать сегодня, но из-за непогоды матч «Полесья» – «Верес» перенесли на 4 февраля. Начало – в 15:00.

Полностью интервью с Юрием Виртом читайте здесь.

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