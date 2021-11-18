Вирт: Петраков чужого места в сборной не занимает

После победы в заключительном поединке отборочного цикла чемпионата мира — над Боснией и Герцеговиной (2:0), Александр Петраков избавился от приставки «исполняющий обязанности» главного тренера национальной сборной Украины.

Экс-игрок сборной Украины Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказал свое мнение об этом решении исполкома УАФ.

Юрий Вирт

«Если честно, то мне изначально было не совсем понятно, почему Александра Петракова сразу не назначили главным тренером. Зачем эти условности, для чего нужно было дожидаться последнего отборочного поединка?

Ведь ни для кого не было секретом, что Петраков — настоящий профессионал, сильный мотиватор, что он — на своем месте. Желаю ему вместе с подопечными завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре».

Ранее свое мнение о назначении Александра Петраковым главным тренером без приставки и.о высказал экс-защитник сборной Украины Владимир Микитин.

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