Вирт – о поражении от «Ворсклы»: у меня есть вопросы к УПЛ или каналу «Футбол».

Главный тренер Вереса Юрий Вирт прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины с «Ворсклой». Встреча завершилась поражением ровенской команды со счетом 1:3.

«Уступили по результату, но не по игре. Сделали больше ошибок в обороне. Мы сделали ротацию, а «Ворскла» выпустила основной состав. У меня есть вопросы к УПЛ или каналу «Футбол». Потому что «Ворскла» следующий матч играет в понедельник, а мы - уже в субботу. Почему они сыграют в понедельник? А нам уже ехать на выезд на следующий матч УПЛ.

Играли против команды, которая третья в УПЛ, которая не уступала Шахтеру вообще до удаления. Еще бы отметил вратаря «Ворскла» Ризныка. Сейчас он для меня лучший вратарь вообще, половина команды у них», - сказал Вирт в эфире телеканала «Футбол 1».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес», «Спартак», «Агробизнес»: топ-10 самых громких вылетов «Шахтера» и «Динамо» из Кубка

«Ворскла» на выезде обыграла «Верес» и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Тренер «Ворсклы» – о победе над «Вересом»: доигрывали на кураже

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.