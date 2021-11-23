Вирт: мы справедливо выиграли у «Металлиста 1925»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды над «Металлистом 1925» (2:0).



«Ждали с опаской эту игру, две недели к ней готовились. Тем более играли с соседом по турнирной таблице, который показывает хороший футбол, поэтому было волнение.

Что касается самой игры, то волнение было. Может не все удалось в первые минуты пока втягивались в игру. Но потом все стало на свои места.

Мы справедливо выиграли, мы больше создавали опасных моментов, мы забили голы. Мы больше хотели выиграть, чем соперник. Я очень доволен», – сказал Вирт.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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