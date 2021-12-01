Вирт: хотим пригласить в «Верес» из зарубежья футболиста национальной сборной

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о назначении Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба из Ровно и рассказал о потенциальных трансферах команды.



«С большим энтузиазмом пришел – работает, на звонке, помогает. Думаю, он действительно принесет нам пользу.

Много чего ему нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию в «Вересе». У нас есть проблемы, начиная от детского футбола. Вячеслав это знает и верю, что свои идеи он реализует.

У нас есть цель пригласить новых футболистов. Мы ведем сейчас переговоры с хорошими, опытными игроками. Все будет зависеть от наших финансовых возможностей, но однозначно нам нужна свежая кровь.

И из зарубежья тоже есть – футболист национальной сборной. Все зависит, сможем ли мы с ним договориться. Мне импонирует его стиль игры. Дай Бог, чтобы он приехал и подписал контракт, – сказал Вирт в интервью «Футбольному формату».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

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