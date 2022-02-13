Вирт: игроки «Вереса» делали на поле не то, что я хотел видеть

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (2:2, по пенальти — 2:3) в рамках третьего тура Winter Cup.

«Боевая игра. Первым таймом я доволен. Во втором тайме где-то не разобрались, и этот пропущенный гол психологически нас надломил. Футболисты делали на футбольном поле не то, что я хотел видеть. Было много ошибок в элементарных ситуациях. Где-то нас «Черноморец» превосходил. Могли пропустить третий мяч. Хорошие моменты были у «Черноморца». Радует, что проявили характер, и в конце пошли большими силами и сравняли счет. Настораживает, что мы теряем концентрацию, когда нам забивают. Нужно отрабатывать эпизоды до конца», — сказал Вирт в интервью телеканалу «Футбол».

«Верес» с одним очком замкнул таблицу Winter Cup.

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