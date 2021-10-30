Вирт: довольны результатом в матче с «Ингульцом»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Ингульцом», который завершился вничью со счетом 0:0.

«Каждое набранное очко идет в копилку. Мы довольны и результатом, и игрой. Нам, наверное, было тяжелее, так как мы два дня назад провели кубковую игру. Несмотря на это, мы неплохо выглядели физически против такой крепкой команды как «Ингулец».

Провели много времени в атаке, хотели победить. Где-то не хватило мастерства. Но в целом, была ничейная игра. Результат – закономерный, мы им довольны», – сказал Вирт в эфире телеканала «Футбол 1».

Выездная ничья с «Ингульцом» позволила «Вересу» подняться на седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

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