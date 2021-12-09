Вирт: было много критиков, которые говорили, что «Верес» наберет 2-3 очка

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подвел итоги первой части сезона. Вирт доволен результатами команды в украинской Премьер-лиге

«Однозначно, футболисты заслужили на похвалу. Я думаю, мы показываем хороший результат. Перед началом сезона было много критиков, которые говорили, что «Верес» наберет 2-3 очка.

Ребята молодцы, они голодные, хотят играть в Премьер-лиге, они выходят на каждую игру как последний бой и за счет желания и дисциплины они добывают очки.

Если брать команду в начале сезона и сейчас, то команда прогрессирует», — сказал Вирт в интервью youtube-каналу «Трендец».

В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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