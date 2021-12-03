Вирт: 20 лет назад «Шахтер» со мной в воротах обыграл «Динамо» при переполненном «Олимпийском»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в преддверии матча с «Динамо», который состоится 4 декабря в рамках 17-го тура УПЛ, вспомнил свои лучшие поединки против киевского гранда.
«Запомнился поединок, состоявшийся в 2001 году в Киеве в присутствии 73 350(!) зрителей, когда «Шахтер» вырвал победу — 2:1. Атмосфера была неимоверная и по накалу это был матч уровня группового раунд Лиги чемпионов. А уже когда возглавлял «Верес», то было очень приятно, когда мои подопечные четыре года назад разошлись миром в гостях с киевлянами 0:0».
Полностью эксклюзивное интервью Юрия Вирта для нашего сайта читайте здесь.
Напомним, что «Динамо» с 41-м очком занимает второе место в текущей таблице УПЛ. Киевляне отстают на три пункта от «Шахтера», но у них есть матч в запасе.
«Верес» идет на восьмой строчке, имея 22 очка.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.