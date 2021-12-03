Вирт: 20 лет назад «Шахтер» со мной в воротах обыграл «Динамо» при переполненном «Олимпийском»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в преддверии матча с «Динамо», который состоится 4 декабря в рамках 17-го тура УПЛ, вспомнил свои лучшие поединки против киевского гранда.

«Запомнился поединок, состоявшийся в 2001 году в Киеве в присутствии 73 350(!) зрителей, когда «Шахтер» вырвал победу — 2:1. Атмосфера была неимоверная и по накалу это был матч уровня группового раунд Лиги чемпионов. А уже когда возглавлял «Верес», то было очень приятно, когда мои подопечные четыре года назад разошлись миром в гостях с киевлянами 0:0».

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Напомним, что «Динамо» с 41-м очком занимает второе место в текущей таблице УПЛ. Киевляне отстают на три пункта от «Шахтера», но у них есть матч в запасе.

«Верес» идет на восьмой строчке, имея 22 очка.

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