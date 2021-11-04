Винисиус: я очень доволен своей игрой в матче с «Шахтером»

Атакующий полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды, но мы смогли победить, что самое важно. Нам нужно продолжать в том же духе, делать, что говорит тренер, и продолжать, потому что сезон длинный. Мы должны отпраздновать эту победу, но уже сейчас нужно думать о субботе.

Мы должны продолжать делать то же самое, что и в первом матче. Делать забегания без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.

Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на «Бернабеу» приносит мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что хорошо себя показываю.

Мои ассисты? Думаю, важно оставаться спокойным, уверенным и работать как команда, чем мы всегда занимаемся на тренировках. Сейчас это работает в матчах. Я невероятно рад, что сделал очередной ассист на Бензема. Всегда хочу показывать лучшего себя, как это делает Карим, и хочу помогать ему, чтобы он снова выиграл Пичичи и получил «Золотой мяч», – сказал Винисиус.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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