Винисиус Тобиас: удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке «Шахтера»

Бразильский новичок «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал об адаптации в донецкой команде, первом спарринге на сборах в Турции и своих футбольных целях.

«Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой. До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошее.

Мне удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке «Шахтера». Это может послужить в будущем, когда уже в поединках чемпионата я смогу выйти на поле и полезным действием помочь команде победить.

Цели на 2022 год? Прежде всего, надо добывать титулы, учитывая, что ты играешь в «Шахтере», — приводит слова Винисиуса пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Коноплянка продолжает оставаться на радаре «Днепра-1».

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