Винисиус Тобиас присоединился к «Шахтеру»

Еще одним зимним новичком «Шахтера» стал Винисиус Тобиас. Бразильский защитник прилетел в Киев в пятницу вечером. В субботу, 15 января, вместе с остальными бразильцами прошел медосмотр в столичной клинике «Добробут».

С «Шахтером» он отправится на сборы в Турцию.

В 2021 году Винисиус Тобиас выступал за «Интернасьонал» U20 и провел 23 матча – 16 в чемпионате и 7 в Кубке (отметился 1 голом с пенальти).

Ранее сообщалось, что «Шахтер» официально объявил о трансфере бразильского вингера.

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