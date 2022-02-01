Винисиус: для «Шахтера» даже матчи на сборах как война

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас, который присоединился к донецкой команде зимой, дал комментарий после победного контрольного матча с сербской «Црвеной Звездой» (3:2).

«Думаю, каждый матч — это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, но мы показали себя достойно и добились победы. Соперники смогли сравнять счет, однако мы дожали их и выиграли.

Мои кондиции? Ежедневно работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, потому что это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше.

Хочу сказать болельщикам: жаль, что даже на таких играх вы не с нами. Нам не хватало вас здесь, на стадионе. Но мы вернемся в Украину, скоро будем играть и побеждать. И надеемся на вашу поддержку, спасибо вам!» — цитирует Винисиуса официальный сайт «Шахтера».

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