«Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов: видеообзор

22 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимал на своем поле «Ювентус».



Туринцы быстро открыли счет после гола Влаховича на 33-й секунде. Это, кстати, второй самый быстрый гол дебютанта Лиги чемпионов. Во второй половине встречи Парехо на 66-й минуте сравнял счет.

Поединок в итоге завершился вничью 2:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Вильярреал» — «Ювентус — 1:1 (0:1)

Голы: Парехо, 66 — Влахович, 1.

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