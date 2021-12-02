«Виктория» рассталась с чемпионом Европы среди юношей и еще несколькими игроками

Клуб из Сумской области продолжает чистку рядов.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, состав «Виктории» из Николаевки во время паузы в чемпионате изменится кардинальным образом.

Уже расторгнуты контракты с вратарями Николаем Зинченко и Александром Литвиненко, полузащитниками Дмитрием Еременко (чемпион Европы 2009 года среди юношей известен по выступлениям за «Волынь», «Динамо-2», запорожский «Металлург», «Металлист», «Ворсклу», «Олимпик», «Говерлу» и «Оболонь-Бровар»), Владиславом Зрибняком и Владимиром Черниковым, а также нападающим Андреем Кузьминым. И это не все — команду покинет еще несколько футболистов.

Напомним, незадолго до финиша осенней части сезона «Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя игроками.

«Виктория» Новый год встретит на 10-й строчке турнирной таблицы Второй лиги в группе Б. При этом у команды остается в запасе матч с «Николаевом», перенесенный из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

Ранее наш сайт сообщал, что «Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками.

Также стало известно, что «Реал Фарма» прекратил сотрудничество с экс-хавбеком «Черноморца» и одним из легионеров.

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