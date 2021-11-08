«Виктория» рассталась с Аржановым и еще тремя игроками

Кадровые изменения в составе дебютанта Второй лиги.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Виктория» из Николаевки завершила сотрудничество с рядом опытных исполнителей. По соглашению сторон уволены из клуба четыре полузащитника: 32-летний Вячеслав Акимов (12 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне Второй лиги), 35-летний Владимир Аржанов (12 игр, 1 гол), 33-летний Евгений Лозовой (7 матчей) и 32-летний Станислав Передистый (4 игры).

После 17 туров чемпионата Второй лиги «Виктория» занимает 10-е место в группе Б. 13 ноября команда Анатолия Бессмертного сыграет дома с «Энергией».

Ранее стало известно, когда вернется в строй именитый новичок «Эпицентра» Адриан Пуканыч.

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