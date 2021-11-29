Видеообзор тяжелой победы «Шахтера» над «Ингульцом»

29.11.2021
10:09
Новость
Футбол
В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» минимально обыграл «Ингулец». Встреча прошла в Кропивницком и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
Единственный мяч на 32-й минуте забил Тете.
В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
В следующем туре чемпионата Украины «горняки» сыграют со «Львовом». Матч пройдет в Киеве 3 декабря и начнется в 17:00.
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