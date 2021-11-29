Видеообзор тяжелой победы «Шахтера» над «Ингульцом»

В матче 16-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» минимально обыграл «Ингулец». Встреча прошла в Кропивницком и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Единственный мяч на 32-й минуте забил Тете.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

В следующем туре чемпионата Украины «горняки» сыграют со «Львовом». Матч пройдет в Киеве 3 декабря и начнется в 17:00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» в непростом матче выиграл у «Ингульца»

Тренер «Шахтера»: ребята сыграли с «Ингульцом» очень хорошо

Тренер «Ингульца»: мы понимали, что играем против «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.