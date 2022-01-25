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Видеообзор разгромной победы «Шахтера» над «Вольфсбергом»

Павел Соловей
Павел Соловей
25.01.2022
14:31
Новость
Футбол

24 января «Шахтер» сыграл спарринг с австрийским «Вольфсбергером» на первом спарринге в Турции.

«Горняки» разгромили своего соперника со счетом 4:1.

Впереди у подопечных Роберто Де Дзерби выходной и два тренировочных дня, а следующий спарринг «горняки» проведут в пятницу, 28 января, с белорусским «Шахтером» (Солигорск).

Ранее мы сообщали, что аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра».

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