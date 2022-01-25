Видеообзор разгромной победы «Шахтера» над «Вольфсбергом»

24 января «Шахтер» сыграл спарринг с австрийским «Вольфсбергером» на первом спарринге в Турции.

«Горняки» разгромили своего соперника со счетом 4:1.

Впереди у подопечных Роберто Де Дзерби выходной и два тренировочных дня, а следующий спарринг «горняки» проведут в пятницу, 28 января, с белорусским «Шахтером» (Солигорск).

Ранее мы сообщали, что аутсайдер Первой лиги пригласил на сборы двух бывших игроков «Днепра».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Источник: «Шахтер» может натурализовать еще одного бразильца

Пятов прокомментировал первую победу «Шахтера» на сборах

«Аталанта» Малиновского усилилась форвардом, которого хотел «Шахтер»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.