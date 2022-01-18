Видеообзор разгромного поражения «Дженоа» после отставки Шевченко

Состоялся заключительный матч в программе 22-го тура Серии А.



Игравшая на своем поле «Фиорентина» разгромила «Дженоа» со счетом 6:0, забив по три безответных гола в каждом из таймов. Дубль у флорентийской команды сделал Бираги, по одному мячи забили Одриосола, Бонавентура, Влахович и Торейра. Вдобавок при счете 0:0 «Фиорентина» не реализовала пенальти, а у «Дженоа» за всю игру не было ни одного удара в створ.

15 января генуэский клуб уволил с поста главного тренера Андрея Шевченко. При украинском специалисте «грифоны» с такой разницей в счете не проигрывали.

«Дженоа» находится на предпоследнем 19-м месте с 12-ю очками. До спасительной 17-й строчки шесть пунктов. Причем у занимающей это место «Венеции» есть один матч в запасе.

Также экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

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