Видеообзор разгромного поражения «Дженоа» под руководством Шевченко от «Милана»

1 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимала на своем поле «Милан». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.

Для «Дженоа» с Шевченко это третий матч кряду без побед и без забитых мячей.

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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