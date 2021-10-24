Видеообзор победы «Шахтера» над «Ворсклой»

24.10.2021
10:14
Новость
Футбол
В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» на своем стадионе встречалась с «Шахтером». Поединок завершилась победой донецкой команды со счетом 2:0.
В составе «горняков» забитыми мячами отличились Тете и Соломон.
В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ворскла» расположилась на третьей строчке, имея в своем активе 24 очка.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Шахтер» в матче с удалением победил «Ворсклу»
Де Дзерби прокомментировал победу «Шахтера» над «Ворсклой»
Тренер «Ворсклы»: вдесятером мы выгляделы достойно в матче против «Шахтера»
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.