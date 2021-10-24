Видеообзор победы «Шахтера» над «Ворсклой»

В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги «Ворскла» на своем стадионе встречалась с «Шахтером». Поединок завершилась победой донецкой команды со счетом 2:0.

В составе «горняков» забитыми мячами отличились Тете и Соломон.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ворскла» расположилась на третьей строчке, имея в своем активе 24 очка.

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