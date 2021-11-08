Видеообзор победы «Шахтера» над «Колосом»

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» на выезде обыграл «Колос». Встреча в Ковалевке завершилась со счетом 3:1 в пользу «горняков».
«Шахтер» к 25 минуте встречи повел в счете 2:0 после голов Матвиенко и Фернандо. Перед перерывом Ильин отыграл один пропущенный мяч. Во второй половине поединка Мудрик снова забил за «Шахтер», который в итоге победил со счетом 3:1.
«Шахтер» благодаря этой победе вышел на первое место. У «горняков», как у «Динамо», 35 очков, но команда Роберто Де Дзерби имеет лучшие дополнительные показатели.
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