Видеообзор победы «Манчестер Сити» над «Манчстер Юнайтед»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей – 2:0.Добавим, что украинец Александр Зинченко провел игру в запасе.



«Манчестер Юнайтед» за 11 проведенных туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» (23) – на второй позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 26 очков.

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