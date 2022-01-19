Видеообзор победы «Черноморца» над «Лехией»

18 января одесский «Черноморец» сыграл спарринг с польской «Лехией».

Одесситы выиграли в этом поединке со счетом 2:0. Первый гол за «моряков» забил Юсов с ассиста Кузыка. Вторым голом отличился Вачиберадзе после паса Кадири.

Metaratings будет отслеживать в оперативном режиме все результаты спаррингов с участием команд УПЛ.

Вашему вниманию расписание и результаты всех спаррингов команд УПЛ в нынешнее межсезонье.

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