Видеообзор победы «Бенфики» над «Динамо» с голом Яремчука

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» принимала киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

На 16-й минуте встречи счет открыл нападающий «Бенфики» Роман Яремчук. Через 6 минут защитник «Бенфики» Мораес Жилберто установил итоговый счет встречи.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поражения киевлян в Лиссабоне.

«Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе Е. Киевское «Динамо» (1) завершило выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

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