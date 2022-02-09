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Видеообзор победы «Александрии» над австрийцами

Павел Соловей
Павел Соловей
09.02.2022
09:14
Новость
Футбол

Вчера, 8 февраля, «Александрия» сыграла очередной спарринг на тренировочном сборе в турецкой Анталии. Украинцы обыграли десятую команду чемпионата Австрии «Капфенберг» со счетом 2:1.

Голы в составе «Александрии» на счету Максима Третьякова и Кирилла Дришлюка. У соперников автором гола стал Мохамед Коне.

Следующий спарринг команда Юрия Гуры проведет 10 февраля против «Тобола» из «Казахстана».

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