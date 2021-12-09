Видеообзор ничьи «Зари» с красивым голом Назарины против норвежского «Буде-Глимт»

В заключительном матче группового этапа Лиги Конференций УЕФА луганская «Заря» встречалась с норвежским клубом Буде-Глимт». Матч завершился вничью 1:1.

Луганчане открыли счет благодаря красивому голу Егора Назарины с 30-ти метров со штрафного.

Норвежцы смогли отыграться на 68-й минуте из-за автогола Виталия Вернидуба.

«Заря» закончила групповой этап Лиги конференций на третьем месте в группе с семью очками. Другие шесть пунктов луганчане добыли благодаря двум победам над софийским ЦСКА.

«Буде-Глимт» упустил первое место в группе, так как «Рома» обыграла болгарский ЦСКА и обошла норвежцев.

Это надо видеть: полузащитник «Зари» забил с 30 метров в матче Лиги конференций

Шацких: эта Лига чемпионов для «Динамо» провальная, но киевляне получили опыт

«Заря» закончила групповой этап ничьей с «Буде-Глимтом»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.