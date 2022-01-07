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Видеообзор матча, в котором украинец забил победный гол в Испании

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.01.2022
00:07
Новость
Футбол

«Спортинг» Хихон прошел «Вильярреал» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.

Победу команде принес гол украинского защитника Богдана Милованова, который отличился забитым мячом на 88-й минуте. Украинец сыграл все 90 минут и стал героем встречи.

В этом сезоне у украинского защитника также есть забитый мяч в Сегунде в поединке против «Луго» (1:1).

Кстати, другой украинский легионер «Спортинга» Василий Кравец сыграл 45 минут.

Кубок Испании. 1/16 финала

Спортинг Хихон – Вильярреал - 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48.

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