Видеообзор матча, в котором украинец забил победный гол в Испании

«Спортинг» Хихон прошел «Вильярреал» (2:1) в 1/16 финала Кубка Испании.



Победу команде принес гол украинского защитника Богдана Милованова, который отличился забитым мячом на 88-й минуте. Украинец сыграл все 90 минут и стал героем встречи.

В этом сезоне у украинского защитника также есть забитый мяч в Сегунде в поединке против «Луго» (1:1).

Кстати, другой украинский легионер «Спортинга» Василий Кравец сыграл 45 минут.

Кубок Испании. 1/16 финала

Спортинг Хихон – Вильярреал - 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.