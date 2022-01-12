Видеообзор матча Лиги чемпионов «Прометей» — «Хапоэль»

Чемпион Украины «Прометей» уступил «Хапоэлю Иерусалим» на его площадке в первом матче плей-офф Лиги чемпионов — 70:95.
«Прометей» не провел ни одного официального матча в новом году, что в итоге пошло в минус украинцам. Очевидно, что в плане игровой практики у израильтян было преимущество, даже несмотря на тот факт, что «Хапоэль» проиграл два матча в этот период в национальном чемпионате.
Украинцы выиграли у «Хапоэля» вторую и четвертую четверти, но неудачно провели две другие, что и определило судьбу поединка. Особенно провалились гости в дебюте матча, отпустив соперника в отрыв в первой четверти на 19 очков.
Второй матч противостояния до двух побед состоится в Запорожье 18 января.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.