Видеообзор матча Лиги чемпионов «Прометей» — «Хапоэль»

Чемпион Украины «Прометей» уступил «Хапоэлю Иерусалим» на его площадке в первом матче плей-офф Лиги чемпионов — 70:95.

«Прометей» не провел ни одного официального матча в новом году, что в итоге пошло в минус украинцам. Очевидно, что в плане игровой практики у израильтян было преимущество, даже несмотря на тот факт, что «Хапоэль» проиграл два матча в этот период в национальном чемпионате.

Украинцы выиграли у «Хапоэля» вторую и четвертую четверти, но неудачно провели две другие, что и определило судьбу поединка. Особенно провалились гости в дебюте матча, отпустив соперника в отрыв в первой четверти на 19 очков.





Второй матч противостояния до двух побед состоится в Запорожье 18 января.

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